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В Одесі пролунав вибух, в багатьох областях України тривога

Одеса, Неділя 19 травня 2024 19:02
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В Одесі пролунав вибух, в багатьох областях України тривога Фото: в Одесі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 травня, в Одесі пролунав вибух. В більшості регіонів України на той момент було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та "Думская".

За даними місцевих жителів, сьогодні в Одесі було чутно звук вибуху. У області, як і в більшості регіонів на той момент було оголошено повітряну тривогу.

Станом на 19:00 карта повітряних тривог виглядає так:В Одесі пролунав вибух, в багатьох областях України тривога

Обстріли України

Нагадаємо, що сьогодні, як і минулими днями, російські окупанти активно обстрілюють Харків та область.

Ми писали, що окупанти атакували базу відпочинку в Харківській області. Детальніше про обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Після цього військові РФ атакували ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку в Харкові. В результаті ворожих ударів постраждало багато людей.

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Одеса Війна Росії проти України Повітряна тривога Окупанти
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