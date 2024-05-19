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В Одессе раздался взрыв, во многих областях Украины тревога

Одесса, Воскресенье 19 мая 2024 19:02
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В Одессе раздался взрыв, во многих областях Украины тревога Фото: в Одессе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 мая, в Одессе прогремел взрыв. В большинстве регионов Украины на тот момент была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и "Думская".

По данным местных жителей, сегодня в Одессе был слышен звук взрыва. В области, как и в большинстве регионов, на тот момент была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 19:00 карта воздушных тревог выглядит так:

В Одессе раздался взрыв, во многих областях Украины тревога

Обстрелы Украины

Напомним, что сегодня, как и в прошлые дни, российские оккупанты активно обстреливают Харьков и область.

Мы писали, что оккупанты атаковали базу отдыха в Харьковской области. Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

После этого военные РФ атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове. В результате вражеских ударов пострадали многие.

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Одесса Война России против Украины Воздушная тревога Оккупанты
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