Росіяни атакували ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку в Харкові, є постраждалі

Росіяни атакували ракетами Харків вдень 19 травня. Під ударом опинилися цвинтар та популярне місце відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 15:15 місцева влада повідомила про вибухи в Харкові. Водночас голова ОВА попереджав про загрозу повторних ударів по місту.

"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян", - розповів пізніше мер міста Терехов.

За словами мера, є інформація про постраждалих в результаті обстрілу. Одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, уточнив глава Харківської ОВА.

"Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", - додав Терехов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що, попередньо, росіяни атакували Шевченківський район міста за допомогою КАБів. Один з КАБів впав поблизу футбольного поля, де немає жодної військової інфраструктури.