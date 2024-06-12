Під час повітряної тривоги, оголошеної через російську ракетну атаку на Україну, в Одесі пролунав вибух.

На каналі Карта повітряних тривог йдеться, що у місті "було гучно".

Кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі було чутно вибух.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків ТУ-95мс. Вибухи пролунали у Києві.

Водночас тривала розпочата перед тим атака ударними БПЛА. Вибухи лунали у Дніпропетровській області.

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