Росія атакує Україну ракетами: повітряна тривога на всій території

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків ТУ-95мс.

Водночас триває розпочата раніше атака ударними БПЛА. Вибухи лунали у Дніпропетровській області.

В ніч з 11 на 12 червня Росія вкотре атакує Україну ударними БпЛА типу Шахед. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

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