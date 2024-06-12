Росія атакує Україну ракетами: повітряна тривога на всій території
Фото: Українська ППО (getty images)
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків ТУ-95мс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Повітряна тривога оголошена по всій території України.
Водночас триває розпочата раніше атака ударними БПЛА. Вибухи лунали у Дніпропетровській області.
В ніч з 11 на 12 червня Росія вкотре атакує Україну ударними БпЛА типу Шахед. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
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