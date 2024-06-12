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В Одессе раздался взрыв

Среда 12 июня 2024 05:21
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В Одессе раздался взрыв Фото: Мобильная огневая группа ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Во время воздушной тревоги, объявленной из-за российской ракетной атаки на Украину, в Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Одесса, Карту воздушных тревог.

Корреспонденты Общественного сообщили, что в Одессе был слышен взрыв.

На канале Карта воздушных тревог говорится, что в городе "было громко".

Напомним, в ночь на 12 июня Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс. Взрывы раздались в Киеве.

В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. В частности зрывы звучали в Днепропетровской области.

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