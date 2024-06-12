В Одессе раздался взрыв
Фото: Мобильная огневая группа ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во время воздушной тревоги, объявленной из-за российской ракетной атаки на Украину, в Одессе раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Одесса, Карту воздушных тревог.
Корреспонденты Общественного сообщили, что в Одессе был слышен взрыв.
На канале Карта воздушных тревог говорится, что в городе "было громко".
Напомним, в ночь на 12 июня Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс. Взрывы раздались в Киеве.
В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. В частности зрывы звучали в Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.