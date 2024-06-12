У Києві лунають вибухи
Фото: Українська ППО (getty images)
У Києві під час ракетної атаки з боку РФ пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.
"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили у КМВА.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків ТУ-95мс.
Водночас триває розпочата раніше атака ударними БПЛА. Вибухи лунали у Дніпропетровській області.
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