ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві лунають вибухи

Середа 12 червня 2024 04:09
UA EN RU
У Києві лунають вибухи Фото: Українська ППО (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві під час ракетної атаки з боку РФ пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили у КМВА.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків ТУ-95мс.

Водночас триває розпочата раніше атака ударними БПЛА. Вибухи лунали у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні