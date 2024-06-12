У Києві лунають вибухи

У Києві під час ракетної атаки з боку РФ пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили у КМВА.