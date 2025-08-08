UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо

Ілюстративне фото: наслідки після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Геннадія Труханова в Telegram.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Також міський голова закликав бути особливо обережними мешканцям центральної частини Одеси та Пересипського району. За 5 хвилин додалось попередження для Хаджибейського району.

Зазначимо, що о 2:18 Повітряні сили повідомляли про рух групи ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у бік Одеси.

Тоді ж Геннадій Труханов звернувся до мешканців Одеси з проханням перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед" з декількох напрямків. Ціллю росіян була Київська область та Харків.

Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов близько опівночі повідомив про вибух, а потім уточнив про атаку "Шахедом" в Салтівському районі. Там виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаГенадій ТрухановАтака дронів