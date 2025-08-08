В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова в Telegram.
"В городе слышны взрывы!" - написал он.
Отметим, что в 2:18 Воздушные силы сообщали о движении группы ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону Одессы.
Тогда же Геннадий Труханов обратился к жителям Одессы с просьбой находиться в безопасных местах.
Напомним, поздно вечером 7 августа российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед" с нескольких направлений. Целью россиян была Киевская область и Харьков.
В частности, мэр Харькова Игорь Терехов около полуночи сообщил о взрыве, а затем уточнил об атаке "Шахедом" в Салтовском районе. Там возник пожар на гражданском предприятии.