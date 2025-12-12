В Одессе прогремели взрывы после запуска вражеских дронов с юга

В Одессе ночью 12 декабря прогремела серия взрывов после сообщений о том, что на область направляются группы российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное в Telegram.

"В Одессе прогремели взрывы. Еще взрывы в Одессе", - сообщило издание.

Примерно за час до этого в регионе объявили воздушную тревогу, а военные сообщали о движении групп ударных беспилотников россиян.

"Вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря курсом на юг Одесской области", - например сообщали Воздушные Силы в 1:08.

Следует отметить, что местные паблики в Telegram сообщают о прилетах и публикуют видео последствий атаки, также говорится о пожарах.