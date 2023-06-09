В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

В Одесі, ввечері 9 червня, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"В Одесі було чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Ввечері 9 червня, у південних та східних областях України оголосили повітряну тривогу.
Згодом місцеві повідомили про повторні вибухи.
Над Одеською та Миколаївською областях йде бойова робота
В Одеській міській раді повідомили, що ворог атакує область ударними дронами типу Shahed-136/131.
"Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів", - йдеться у повідомленні.
Людей закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та не фіксувати роботу ППО.
Російські обстріли України 8 червня
Ввечері 8 червня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Мешканці Черкаської області повідомляли про звуки вибухів.
Повідомляється, що росіяни поцілили в цивільні об’єкти міста Умань: в порожній цех сільськогосподарського підприємства й автомийку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.