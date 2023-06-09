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В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги

Фото: взрывы в Одессе (facebook com Сергей Крук)
Автор: Максим Шушко

В Одессе, вечером 9 июня, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Вечером 9 июня в южных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу.

Впоследствии местные сообщили о повторных взрывах.

Над Одесской и Николаевской областях идет боевая работа

В Одесском городском совете сообщили, что враг атакует область ударными дронами типа Shahed-136/131.

"В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов", - говорится в сообщении.

Люди призывали находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и не фиксировать работу ПВО.

Российские обстрелы Украины 8 июня

Вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о звуках взрывов.

Сообщается, что россияне попали в гражданские объекты города Умань: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

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ОдессаВзрыввоздушная тревога