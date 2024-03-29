В Одесі пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуск ракети
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як пише видання, під час тривоги в місті пролунали вибухи. Водночас інші місцеві Telegram-канали пишуть про два вибухи, а також сліди в небі від збиття ракети протиповітряною обороною.
Варто відзначити, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували ситуацію.
Повітряні сили о 14:15 оголосили повітряну тривогу в низці регіонів через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже о 14:29 повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.
Станом на 14:39 повітряна тривога зберігається у:
- Одеській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Донецькій областях.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
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