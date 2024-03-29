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В Одесі пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуск ракети

П'ятниця 29 березня 2024 14:41
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В Одесі пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуск ракети Фото: в Одесі пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуск ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як пише видання, під час тривоги в місті пролунали вибухи. Водночас інші місцеві Telegram-канали пишуть про два вибухи, а також сліди в небі від збиття ракети протиповітряною обороною.

Варто відзначити, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували ситуацію.

Повітряні сили о 14:15 оголосили повітряну тривогу в низці регіонів через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже о 14:29 повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Станом на 14:39 повітряна тривога зберігається у:

  • Одеській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій областях.

В Одесі пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуск ракети

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака на Україну у ніч на 29 березня

У ніч на 29 березня російські терористи завдали чергового масованого удару по території України. Ворог цілив по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Загалом було застосовано 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.

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