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В Одессе раздались взрывы, перед этим предупреждали о пуске ракеты

Пятница 29 марта 2024 14:41
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В Одессе раздались взрывы, перед этим предупреждали о пуске ракеты Фото: в Одессе прогремели взрывы, перед этим предупреждали о пуске ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупреждали о движении ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как пишет издание, во время тревоги в городе раздались взрывы. В то же время, другие местные Telegram-каналы пишут о двух взрывах, а также следах в небе от сбивания ракеты противовоздушной обороной.

Стоит отметить, что военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.

Воздушные силы в 14:15 объявили воздушную тревогу в ряде регионов из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Уже в 14:29 сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

По состоянию на 14:39 воздушная тревога сохраняется в:

  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Донецкая область.

В Одессе раздались взрывы, перед этим предупреждали о пуске ракеты

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака на Украину в ночь на 29 марта

В ночь на 29 марта российские террористы нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг целился по объектам топливно-энергетического сектора. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели.

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