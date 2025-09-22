В Одесі ввечері понеділка, 22 вересня, пролунали вибухи. Місто під атакою балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
Близько 22:20 в Одесі було оголошено сигнал повітряної тривоги - спочатку повідомлялось про загрозу ударних дронів.
А вже о 21:00 у місті оголосили загрозу балістичного удару. А вже через декілька хвилин в Одесі пролунали вибухи. Станом на 21:10 про руйнування чи постраждалих не повідомлялось.
Варто зауважити, що окрім загрози балістичного удару у низці областей оголошено тривогу через ударні дрони типу "Шахед".
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня ворог завдав рекордного удару по містах України. Протягом ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів та ракети різних типів.
Тоді атаковано було і Одесу - в результаті було пошкоджено багатоповерхівку та Палац спорту.
