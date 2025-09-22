RU

В Одессе прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Одессе прогремели взрывы 22 сентября (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

В Одессе вечером понедельника, 22 сентября, прогремели взрывы. Город под атакой баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Около 22:20 в Одессе был объявлен сигнал воздушной тревоги - сначала сообщалось об угрозе ударных дронов.

А уже в 21:00 в городе объявили угрозу баллистического удара. А уже через несколько минут в Одессе прогремели взрывы. По состоянию на 21:10 о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Стоит заметить, что кроме угрозы баллистического удара в ряде областей объявлена тревога из-за ударных дронов типа "Шахед".

 

 

Обстрелы Одессы

Напомним, в ночь на 7 сентября враг нанес рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.

Тогда атакована была и Одесса - в результате были повреждены многоэтажка и Дворец спорта.

Подробнее о последствиях массированной атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.

