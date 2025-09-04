В Одесі пролунали вибухи

"В місті чутно вибухи", - написав мер о 01:43.

Перед цим Труханов інформував, що для міста є загроза застосування ударних безпілотників. Крім того, військові теж попереджали, що в акваторії Чорного моря зафіксовано декілька груп дронів, які летіли в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

Напередодні вибухів у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що дрони тримають курс на Одесу та Чорноморськ.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.