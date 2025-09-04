В Одесі пролунали вибухи

В ніч на 4 вересня в Одесі було чути звуки вибухів. Прямо зараз місто під атакою ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.
"В місті чутно вибухи", - написав мер о 01:43.
Перед цим Труханов інформував, що для міста є загроза застосування ударних безпілотників. Крім того, військові теж попереджали, що в акваторії Чорного моря зафіксовано декілька груп дронів, які летіли в напрямку Одеської та Миколаївської областей.
Напередодні вибухів у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що дрони тримають курс на Одесу та Чорноморськ.
Станом на 01:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Зазначимо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Одесу та Одеську область. Для цього ворог застосовує дрони та ракети різних типів.
Наприклад, в ніч на 31 серпня ворог атакував 4 енергетичні об'єкти регіону. Найбільше тієї ночі постраждав Чорноморськ і його околиці. У цьому місті без світла залишилися 29 тисяч абонентів.
Крім того, в деяких локаціях міста виникли пожежі, а також відомо про одного постраждалого.