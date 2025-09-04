В Одессе прогремели взрывы

"В городе слышны взрывы", - написал мэр в 01:43.

Перед этим Труханов информировал, что для города есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, военные тоже предупреждали, что в акватории Черного моря зафиксировано несколько групп дронов, которые летели в направлении Одесской и Николаевской областей.

Накануне взрывов в Воздушных силах ВСУ уточнили, что дроны держат курс на Одессу и Черноморск.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.