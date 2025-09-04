В Одессе прогремели взрывы

В ночь на 4 сентября в Одессе были слышны звуки взрывов. Прямо сейчас город под атакой вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.
"В городе слышны взрывы", - написал мэр в 01:43.
Перед этим Труханов информировал, что для города есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, военные тоже предупреждали, что в акватории Черного моря зафиксировано несколько групп дронов, которые летели в направлении Одесской и Николаевской областей.
Накануне взрывов в Воздушных силах ВСУ уточнили, что дроны держат курс на Одессу и Черноморск.
Станом на 01:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Отметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу и Одесскую область. Для этого враг применяет дроны и ракеты разных типов.
Например, в ночь на 31 августа враг атаковал 4 энергетических объекта региона. Больше всего в ту ночь пострадал Черноморск и его окрестности. В этом городе без света остались 29 тысяч абонентов.
Кроме того, в некоторых локациях в городе возникли пожары, а также известно об одном пострадавшем.