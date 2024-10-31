UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Одесі пролунали вибухи

Фото: в Одесі пролунали вибухи (коллаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері 31 жовтня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях!", - повідомив Труханов.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

"Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!  Одеса, Чорноморськ - в укриття!", - повідомили військові.

Обстріл України 31 жовтня

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 31 жовтня, у низці регіонів України зафіксували дрони-камікадзе "Шахед".

Безпілотники помітили у північних, центральних, південних та східних регіонах.

Зокрема, російські окупанти атакували Полтавську громаду. Там лунали звуки вибухів.

Також вибухи лунали у Харкові та районі. Близько 21:00 ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Дергачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВибухиВійна в Україні