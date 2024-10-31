Окупанти вдарили по Полтавській громаді

Російські окупанти сьогодні, 31 жовтня, атакували Полтавську громаду. Там лунали звуки вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна в Telegram , Повітряні сили ЗСУ у Telegram та " Суспільне ".

"Ворог атакував Полтавську громаду", - написав Пронін.

Він додав, що більш детальні подробиці атаки будуть згодом, а також закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

При цьому "Суспільне" писало, що жителі Полтави чули вибух.

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в Полтавській області було зафіксовано дрони-камікадзе "Шахед".