Росіяни завдають ударів по Харкову

У Харкові ввечері 31 жовтня пролунали вибухи. Російські терористи завдають ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"У Харкові вибухи. Будьте обережні!", - повідомив Терехов.

За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів по місту та району.

Там часом у Повітряних силах ЗСУ попередили, що росіяни запустили КАБи у напрямку Харкова.

Оновлено 21:14

Як повідомив Синєгубов, один із КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа. Профільні служби виїхали на огляд.

Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях Харкова. Деталі зʼясовуються.

За інформацією начальника Дергачівської МВА, В'ячеслава Задоренка, близько 21:00 ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Дергачі. Інформація щодо масштабу руйнувань та постраждалих з'ясовується.

Внаслідок удару уламкові поранення отримав один чоловік. Наразі його стан стабільний.

Ще троє людей отримали гострі реакції на стрес.