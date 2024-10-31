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Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де є загроза

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 18:56
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Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де є загроза Ілюстративне фото: у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 31 жовтня, увечері запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". Тривогу оголосили у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Станом на 18:45 тривогу оголосили у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Росія знову запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де є загрозаФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони помітили в Сумській області, вони летять на захід, а також у бік Полтавської області.

При цьому "Шахеди" літають на кордоні Полтавської та Дніпропетровської областей, курс південний.

Оновлено 20:04

Ворожі безпілотники вже помітили:

  • у Чернігівській області - на захід від Чернігова та в районі Ніжина;
  • у Київській області - у районі Обухова;
  • на кордоні Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний;
  • у західній частині Полтавської області, курс західний;
  • у Дніпропетровській області, курс на Дніпро;
  • на кордоні Дніпропетровської та Кіровоградської областей, курс південно-західний;
  • у східній частині Миколаївської області, курс південно-західний;
  • у Харківській області - на захід від Харкова, курс південний.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти щодня використовують свої дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні.

Зокрема, цього тижня вибухи через атаки безпілотників неодноразово лунали в Києві. Було відомо, що у столиці падали уламки.

Також минулого тижня через російський удар дроном по багатоповерхівці в Києві загинула дівчинка 2009 року народження .

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