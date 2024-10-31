Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де є загроза

Російські окупанти сьогодні, 31 жовтня, увечері запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". Тривогу оголосили у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Станом на 18:45 тривогу оголосили у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Фото: карта повітряних тривог (скриншот) Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони помітили в Сумській області, вони летять на захід, а також у бік Полтавської області. При цьому "Шахеди" літають на кордоні Полтавської та Дніпропетровської областей, курс південний. Оновлено 20:04 Ворожі безпілотники вже помітили: у Чернігівській області - на захід від Чернігова та в районі Ніжина;

у Київській області - у районі Обухова;

на кордоні Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний;

у західній частині Полтавської області, курс західний;

у Дніпропетровській області, курс на Дніпро;

на кордоні Дніпропетровської та Кіровоградської областей, курс південно-західний;

у східній частині Миколаївської області, курс південно-західний;

у Харківській області - на захід від Харкова, курс південний.