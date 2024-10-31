В Одессе раздались взрывы

Обстрел Украины 31 октября

Напомним, сегодня вечером, 31 октября, в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники были замечены в северных, центральных, южных и восточных регионах.

В частности, российские оккупанты атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрывов.

Также взрывы раздавались в Харькове и районе. Около 21:00 враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре города Дергачи.

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