В Одессе раздались взрывы
В Одессе вечером 31 октября раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.
"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Труханов.
Между тем, в Воздушных силах ВСУ предупреждают о ракетной опасности.
"Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области! Одесса, Черноморск - в укрытие!", - сообщили военные.
Обстрел Украины 31 октября
Напомним, сегодня вечером, 31 октября, в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".
Беспилотники были замечены в северных, центральных, южных и восточных регионах.
В частности, российские оккупанты атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрывов.
Также взрывы раздавались в Харькове и районе. Около 21:00 враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре города Дергачи.
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