В Одессе раздались взрывы

В Одессе вечером 31 октября раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области! Одесса, Черноморск - в укрытие!", - сообщили военные.

Между тем, в Воздушных силах ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Труханов.

Обстрел Украины 31 октября

Напомним, сегодня вечером, 31 октября, в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники были замечены в северных, центральных, южных и восточных регионах.

В частности, российские оккупанты атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрывов.

Также взрывы раздавались в Харькове и районе. Около 21:00 враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре города Дергачи.

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