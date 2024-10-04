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В Одесі пролунали вибухи

Ілюстративне фото: в Одесі було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі у ніч проти 4 жовтня було чути вибухи, в області перед цим оголосили повітряну тривогу. Фіксувався рух російських дронів-камікадзе у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеського міського голови Геннадія Труханова.

Зазначається, що вибухи в районі Одеси було чути близько 00.32.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - розповів одеський мер.

Так, ще о 00.10 у командуванні Повітряних сил інформували про можливу роботу сил та засобів протиповітряної оборони через "Шахеди", які наближалися до міста.

А близько пів на першу годину ночі мешканців Одеси та району закликали перебувати в укриттях через таку загрозу.

"Одеса та район, лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 жовтня російські загарбники запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про роботу ППО повідомлялося у Київській області, а також у Києві, де було чути вибухи на тлі дронової атаки. Пізніше стало відомо, що у столиці через падіння уламків БПЛА ворога сталося загоряння у багатоповерхівці 

Додамо, ща останніми даними Повітряних сил, дрони-камікадзе противника фіксуються, зокрема, північніше Одеси, й вони рухаються курсом на північ, а нова група "Шахедів" в орієнтовній кількості 9 одиниць колоною наближаються до Одеської області.

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ОдесаВибухиАтака дронів