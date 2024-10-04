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В Одессе раздались взрывы

Иллюстративное фото: в Одессе были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в ночь на 4 октября были слышны взрывы, в области перед этим объявили воздушную тревогу. Фиксировалось движение российских дронов-камикадзе в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Отмечается, что взрывы в районе Одессы были слышны около 00:32.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - рассказал одесский мэр.

Так, еще в 00:10 в командовании Воздушных сил информировали о возможной работе сил и средств противовоздушной обороны из-за"Шахедов", которые приближались к городу.

А около половины первого ночи жителей Одессы и района призывали находиться в укрытиях из-за такой угрозы.

"Одесса и район, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 3 октября российские захватчики запустили по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

О работе ПВО сообщалось в Киевской области, а также в Киеве, где были слышны взрывы на фоне дроновой атаки. Позже стало известно, что в столице из-за падения обломков БПЛА врага произошло возгорание в многоэтажке.

Добавим, что последним данным Воздушных сил, дроны-камикадзе противника фиксируются, в частности, севернее Одессы, и они двигаются курсом на север, а новая группа "Шахедов" в ориентировочном количестве 9 единиц колонной приближаются к Одесской области.

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ОдессаВзрывыАтака дронов