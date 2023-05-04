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В Одесі пролунали вибухи

Фото: в Одесі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 4 травня, в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

03:21

В місті пролунало ще декілька вибухів.

02:55

Місцеві Telegram-канали повідомляють про повторні вибухи і роботу ППО.

02:52

Перший пролунав близько 02:46, а через дві хвилини - другий, а потім третій. Зараз в місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи лунали в Запоріжжі та Краматорську.

А в Києві повідомлялось про роботу ППО.

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ОдесаВибух