В четверг, 4 мая, в Одессе раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
02:55
Местные Telegram-каналы сообщают о повторных взрывах и работе ПВО.
02:52
Первый раздался около 02:46, а через две минуты - второй, а после и третий. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.
Напомним, что этой ночью взрывы раздавались в Запорожье и в Краматорске.
А в Киеве сообщалось о работе ПВО.
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