В Одесі прогриміли вибухи

Зазначимо, що повітряну тревогу в Одеській області не оголошували.

Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху немає.

Оновлено від 21:40

Через 12 хвилин після перших повідомлень про вибухи оголосили повітряну тревогу.

Місцеве видання "Думська" повідомило про збиття дронів над морем і на вулиці Таірова, але додало, що інформація уточнюється.

Також ЗМІ написало про направлення до Одеси іранських дронів.

Оновлено від 21:58

В Одесі пролунав ще один потужний вибух. ЗМІ повідомляють про збиття іранського дрону.

Що відомо про дрони Shahed 136

Так званий дрон-камікадзе призначений для ураження цілей на дальній відстані. Він наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Безпілотник запускається з пускової платформи та має двигун, за допомогою якого набирає швидкість і висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.