В Одессе прогремел взрыв

В Одессе раздался взрыв в понедельник, 26 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что воздушную тревогу в Одесской области не объявляли.
Пока официальной информации о причинах взрыва нет.
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Через 12 минут после первых сообщений о взрывах объявили воздушную тревогу.
Местное издание "Думская" сообщило о сбитии дронов над морем и на улице Таирова, но добавило, что информация уточняется.
Также СМИ написало о направлении к Одессе иранских дронов.
Так называемый дрон-камикадзе предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Он наводится на стационарную цель по спутниковым координатам.
Беспилотник запускается с пусковой платформы и имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.
Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один из них удалось сбить силам ПВО. Два других попали в объект военной инфраструктуры, возник масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов.
25 сентября Одессу также атаковали дроны-камикадзе. Трижды оккупанты попали в админздание в центре города.
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