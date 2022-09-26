В Одессе прогремел взрыв

Отметим, что воздушную тревогу в Одесской области не объявляли.

Пока официальной информации о причинах взрыва нет.

Обновлено

Через 12 минут после первых сообщений о взрывах объявили воздушную тревогу.

Местное издание "Думская" сообщило о сбитии дронов над морем и на улице Таирова, но добавило, что информация уточняется.

Также СМИ написало о направлении к Одессе иранских дронов.

Что известно о дронах Shahed 136

Так называемый дрон-камикадзе предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Он наводится на стационарную цель по спутниковым координатам.

Беспилотник запускается с пусковой платформы и имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.