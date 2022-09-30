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В Одесі прогриміли вибухи

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Одеса, П'ятниця 30 вересня 2022 20:53
В Одесі прогриміли вибухи Фото: В Одесі прогриміли вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі пролунали вибухи у п'ятницю, 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Одесі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазанчимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху немає.

Нагадаємо, що вчора в Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також в Одесі пролунали вибухи під час тривоги 27 вересня.

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