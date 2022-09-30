В Одесі прогриміли вибухи
Фото: В Одесі прогриміли вибухи (GettyImages)
В Одесі пролунали вибухи у п'ятницю, 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Одесі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Зазанчимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошували.
Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху немає.
Нагадаємо, що вчора в Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Також в Одесі пролунали вибухи під час тривоги 27 вересня.
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