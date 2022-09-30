В Одесі прогриміли вибухи

В Одесі пролунали вибухи у п'ятницю, 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазанчимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

"В Одесі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також в Одесі пролунали вибухи під час тривоги 27 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.