В Одессе прогремели взрывы

В Одессе раздались взрывы в пятницу, 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Заметим, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли. Пока официальной информации о причинах взрыва нет. Обновлено 22:06 Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что около 20.00 часов, в Одесской области над морем, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Орлан-10". Обновлено 22:19 Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одесской области был сбит вражеский БПЛА.