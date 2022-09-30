В Одессе прогремели взрывы
В Одессе раздались взрывы в пятницу, 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Заметим, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Пока официальной информации о причинах взрыва нет.
Обновлено 22:06
Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что около 20.00 часов, в Одесской области над морем, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Орлан-10".
Обновлено 22:19
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одесской области был сбит вражеский БПЛА.
Напомним, что вчера в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Также в Одессе раздались взрывы во время тревоги 27 сентября.
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