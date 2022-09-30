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В Одессе прогремели взрывы

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Одесса, Пятница 30 сентября 2022 20:53
В Одессе прогремели взрывы Фото: В Одессе прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе раздались взрывы в пятницу, 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Заметим, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Пока официальной информации о причинах взрыва нет.

Обновлено 22:06

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что около 20.00 часов, в Одесской области над морем, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Орлан-10".

Обновлено 22:19

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одесской области был сбит вражеский БПЛА.

Напомним, что вчера в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Также в Одессе раздались взрывы во время тревоги 27 сентября.

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