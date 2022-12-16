В Одесі призупинили рух електротранспорту після чергового масованого ракетного обстрілу України 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

У КП "Одесміськелектротранс" повідомили, що рух електротранспорту зупинили через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. Через це виникли масові перебої з електроенергією у низці регіонів.

Окупанти випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

РБК-Україна також повідомляло, що Київський метрополітен не може відновити роботу через дефіцит електроенергії.

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