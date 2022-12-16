В Одессе приостановили движение электротранспорта после очередного массированного ракетного обстрела Украины 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что движение электротранспорта остановили из-за ракетной опасности.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.

Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина также сообщало, что Киевский метрополитен не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.