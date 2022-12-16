В Одессе приостановили движение электротранспорта
Июстративное фото: в Одессе приостановили движение электротранспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Одессе приостановили движение электротранспорта после очередного массированного ракетного обстрела Украины 16 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что движение электротранспорта остановили из-за ракетной опасности.
Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.
Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.
РБК-Украина также сообщало, что Киевский метрополитен не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии.
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