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В Одессе приостановили движение электротранспорта

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Одесса, Пятница 16 декабря 2022 15:29
В Одессе приостановили движение электротранспорта Июстративное фото: в Одессе приостановили движение электротранспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе приостановили движение электротранспорта после очередного массированного ракетного обстрела Украины 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что движение электротранспорта остановили из-за ракетной опасности.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.

Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина также сообщало, что Киевский метрополитен не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии.

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Одесса Электроэнергия
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