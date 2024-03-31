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В Одесі припинив роботу електротранспорт: в чому причина

Фото: в Одесі припинив роботу електротранспорт: в чому причина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 31 березня, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.

"Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - пише міська рада. 

Ракетний обстріл 31 березня 

Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:

  • 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед"; 
  • балістичною ракетою "Іскандер-М"; 
  • керованою авіаційною ракетою Х-59. 

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби. 

Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме: 

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 9 "Шахедів".  

Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.

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Одеса