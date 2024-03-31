В Одесі припинив роботу електротранспорт: в чому причина

Сьогодні, 31 березня, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.
"Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - пише міська рада.
Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:
Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.
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