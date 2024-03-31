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В Одессе прекратил работу электротранспорт: в чем причина

Фото: в Одессе прекратил работу электротранспорт: в чем причина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 31 марта, из-за ограничения подачи электроэнергии в Одессе прекратил работу электротранспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал городского совета Одессы.

"Весь подвижной состав заходит в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов", - пишет городской совет. 

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

  • 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ю ударными БпЛА типа "Шахед"; 
  • баллистической ракетой "Искандер-М"; 
  • управляемой авиационной ракетой Х-59. 

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы. 

В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно: 

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 9 "Шахедов".  

Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.

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Одесса