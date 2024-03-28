В Одесі працює ППО

Атака російських військ по Одесі та області

Раніше ми писали, що ввечері 27 березня в Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет.

Також ми повідомляли про пожежу в одеській багатоповерхівці. Перед тим був вибух.

До речі, 25 березня Росія вкотре завдала ракетного удару по Одесі. У місті була відсутня електроенергія та була пошкоджена інфраструктура.

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