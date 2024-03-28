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В Одесі працює ППО

Фото: в Одесі працює ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одесі повідомляють про роботу ППО вночі 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час підготовки інформації використовувалися Telegram-канали Повітряних Сил ЗСУ, начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, мера Одеси Геннадія Труханова та місцеві канали.

За повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ, група ворожих дронів рухається у напрямку Одеської області.

"Група ворожих безпілотників із акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області", - повідомили у Повітряних Силах.

Мер Одеси Геннадій Труханов попросив городян перебувати у безпечних місцях.

"Одеса, будь ласка, знаходитесь у безпечних місцях", - повідомив мер міста.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Одеса та Одеський район, залишайтесь у укриттях! Це важливо", - повідомив начальник ОВА.

Місцеві канали також повідомляють про роботу ППО.

"Працює ППО. Залишаємося в укриттях", - повідомили місцеві канали.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака російських військ по Одесі та області

Раніше ми писали, що ввечері 27 березня в Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет.

Також ми повідомляли про пожежу в одеській багатоповерхівці. Перед тим був вибух.

До речі, 25 березня Росія вкотре завдала ракетного удару по Одесі. У місті була відсутня електроенергія та була пошкоджена інфраструктура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаППОВибухи