В Одессе работает ПВО

В Одессе сообщают о работе ПВО ночью 28 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина
При подготовке информации использовались Telegram-каналы Воздушных Сил ВСУ, начальника Одесской ОВА Олега Кипера, мэра Одессы Геннадия Труханова и местные каналы.
По сообщениям Воздушных Сил ВСУ, группа вражеских дронов движется в направлении Одесской области.
"Группа вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области", - сообщили в Воздушных Силах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов попросил горожан находиться в безопасных местах.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", -- солобщил мэр города.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер попросил находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
"Одесса и Одесский район, оставайтесь в укрытиях! Это важно", - сообщил начальник ОВА.
Местные каналы также сообщают о работе ПВО.
"Работает ПВО. Остаемся в укрытиях", - сообщили местные каналы.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Ранее мы писали, что вечером 27 марта в Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет.
Также мы сообщали об пожаре в одесской многоэтажке. Перед этим был взрыв.
К слову, 25 марта, Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе. В городе отсутствовала электроэнергия и была повреждена инфраструктура.
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