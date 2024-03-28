В Одессе работает ПВО

Атака российских войск по Одессе и области

Ранее мы писали, что вечером 27 марта в Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет.

Также мы сообщали об пожаре в одесской многоэтажке. Перед этим был взрыв.

К слову, 25 марта, Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе. В городе отсутствовала электроэнергия и была повреждена инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.