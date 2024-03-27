Ілюстративне фото: в Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет (Getty Images)

В Одеській області сьогодні, 27 березня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Це сталося після пусків ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією журналістів, вибухи чули лише в області, в Одесі було тихо. Попередньо це була робота протиповітряної оборони. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що над акваторією Чорного моря помітили два літаки Ту-22м3. Вони запустили ракети Х-22 по Україні. Жителів Одеської області закликали перебувати у укриттях.