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В Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет

Одеська область, Середа 27 березня 2024 22:35
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В Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет Ілюстративне фото: в Одеській області пролунали вибухи після пусків ракет (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області сьогодні, 27 березня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Це сталося після пусків ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією журналістів, вибухи чули лише в області, в Одесі було тихо. Попередньо це була робота протиповітряної оборони.

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що над акваторією Чорного моря помітили два літаки Ту-22м3. Вони запустили ракети Х-22 по Україні.

Жителів Одеської області закликали перебувати у укриттях.

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом посилили обстрілт України. Зокрема ворог провів кілька масованих ударів.

Під атакою знаходилася і Одеська область. Там ворог бив по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що без світла залишилася велика кількість абонентів.

Також 25 березня росіяни вдарили по Одесі. Як зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, вони використали тактику подвійного удару.

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