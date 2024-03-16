В Одеській області повідомляють про роботу ППО
В Одеській області вночі 16 березня повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Йде бойова робота в Одеській області. Нагадуємо! Це теж може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не варті вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", - написали в Силах оборони.
Раніше захисники повідомляли про загрозу безпілотників в області.
"Безпілотники з Чорного моря у напрямку до Одеси", - повідомили захисники.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Фото: скріншот карти повітряних тривог
Оновлено 00:13: місцеві канали повідомляють про вибух в Одесі.
"Вибух в Одесі. Попередньо ППО", - повідомили місцеві канали.
Атака безпілотників по Одеській області
11 березня дрони атакували Одесу та область. Росіяни запустили "Шахеди". Повідомлялося про роботу ППО.
До речі, українські військові показали кадри збиття одного з дронів, а голова ОВ Олег Кіпер розповів про складні маневри.
Також вибухи в Одесі були 9 березня. Зафіксовано "активну роботу ППО".
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