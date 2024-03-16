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В Одеській області повідомляють про роботу ППО

Одеса, Субота 16 березня 2024 23:48
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В Одеській області повідомляють про роботу ППО Фото: В Одесі повідомляють про роботу ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одеській області вночі 16 березня повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Йде бойова робота в Одеській області. Нагадуємо! Це теж може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не варті вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", - написали в Силах оборони.

Раніше захисники повідомляли про загрозу безпілотників в області.

"Безпілотники з Чорного моря у напрямку до Одеси", - повідомили захисники.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

В Одеській області повідомляють про роботу ППО

Фото: скріншот карти повітряних тривог

Оновлено 00:13: місцеві канали повідомляють про вибух в Одесі.

"Вибух в Одесі. Попередньо ППО", - повідомили місцеві канали.

Атака безпілотників по Одеській області

11 березня дрони атакували Одесу та область. Росіяни запустили "Шахеди". Повідомлялося про роботу ППО.

До речі, українські військові показали кадри збиття одного з дронів, а голова ОВ Олег Кіпер розповів про складні маневри.

Також вибухи в Одесі були 9 березня. Зафіксовано "активну роботу ППО".

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