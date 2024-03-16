В Одесской области сообщают об работе ПВО

В Одесской области ночью 16 марта сообщают об работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Идет боевая работа в Одесской области.Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", - написали в Силах обороны.

Ранее защитники сообщали об угрозе беспилотников в области.

"Беспилотники из Черного моря в направлении Одессы", - сообщили защитники.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Фото: скриншот карты воздушных тревог

Обновлено 00:13: местные каналы сообщают об взрыве в Одессе.

"Взрыв в Одессе. Предварительно ПВО", - сообщили местные каналы.

Атака беспилотников по Одесской области

11 марта дроны атаковали Одессу и область. Россияне запустили "Шахеды". Сообщалось об работе ПВО.

К слову, украинские военные показали кадры сбития одного из дронов, а глава ОВА Олег Кипер рассказал об сложных маневрах.

Также взрывы в Одессе были 9 марта. Зафиксирована "активная работа ПВО".