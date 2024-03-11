Заходили з моря між будинками. Подробиці атаки Одеси та відео збиття дрона РФ

Дрони, запущені Росією під час атаки на Одесу та область 11 березня, відзначилися складним маневруванням - заходили з Чорного моря між будинками. Українські військові показали кадри збиття одного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з Чорного моря та складними маневрами, між житловими будинками та промисловими кварталами, ускладнювали роботу ППО", - розповів голова ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Попри те, що, за словами Кіпера, 10 безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" вдалося збити ППО в небі над Одеською областю, уникнути влучань не вдалося.

"В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. На місці виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. Загиблих та постраждалих немає", - розповів він.

Збиття ворожого дрона

Військовослужбовці ВМС ЗС України в Одеській області вночі знищили "шахед".

Обстріл Одеси та області

У ніч проти 11 березня війська РФ запустили для ударів по Україні дрони-камікадзе. Повітряна тривога ула оголошена у кількох областях, у тому числі і у Одеській. Зокрема, сигнал повітряної тривоги зазвучав в Одеській області приблизно о 02:30. В регіоні працювала ППО.

Загалом Росія цієї ночі атакувала Україну 25 дронами-камікадзе, 15 з яких збила ППО. Як зазначила зранку спікер ОК "Південь" Наталя Гуменюк, вночі проти 11 березня ворог намагався здійснити максимально потужний удар по Одеській області.