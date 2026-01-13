В Одесі пошкоджено два енергооб'єкти через удари РФ: десятки тисяч родин без світла

Як розповіли у компанії, сьогодні вночі 13 січня російська атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

"Руйнування значні, відновлення потребує часу. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.

