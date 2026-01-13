В Одессе повреждены два энергообъекта из-за ударов РФ: десятки тысяч семей без света

Последние атаки на Одессу

Напомним, сегодня ночью российские беспилотники в несколько волн атаковали Одессу и ранили пять человек.

В результате обстрела пострадал центр города. Возникли пожары в нежилом здании, фитнес-центре, профессиональном лицее и гараже с легковым автомобилем.

Также зафиксированы повреждения фасадов и выбитые окна в шести соседних многоквартирных жилых домах и детском саду.

Кроме того, повреждены два гаража и девять автомобилей. В городе развернули оперативные штабы для ликвидации последствий атаки.

Стоит отметить, что Одесса подверглась вражескому удару и сутками ранее. Тогда из-за обстрела без электроснабжения остались около 33,5 тысячи домохозяйств.