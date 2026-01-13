ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Одессе повреждены два энергообъекта из-за ударов РФ: десятки тысяч семей без света

Одесса, Вторник 13 января 2026 11:10
В Одессе повреждены два энергообъекта из-за ударов РФ: десятки тысяч семей без света Фото: десятки тысяч семей в Одесской области остались без света из-за ударов РФ по энергетике (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В результате ночной атаки россиян на Одессу пострадали два энергообъекта ДТЭК. Сейчас в городе обесточены 47 000 семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как рассказали в компании, сегодня ночью 13 января российская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов сейчас без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.

"Разрушения значительные, восстановление требует времени. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.

Последние атаки на Одессу

Напомним, сегодня ночью российские беспилотники в несколько волн атаковали Одессу и ранили пять человек.

В результате обстрела пострадал центр города. Возникли пожары в нежилом здании, фитнес-центре, профессиональном лицее и гараже с легковым автомобилем.

Также зафиксированы повреждения фасадов и выбитые окна в шести соседних многоквартирных жилых домах и детском саду.

Кроме того, повреждены два гаража и девять автомобилей. В городе развернули оперативные штабы для ликвидации последствий атаки.

Стоит отметить, что Одесса подверглась вражескому удару и сутками ранее. Тогда из-за обстрела без электроснабжения остались около 33,5 тысячи домохозяйств.

ДТЭК Одесса Война в Украине Отключение света
