В Одесі померла одна з жінок після обвалу балкона, ще одна у реанімації

За словами заступника медичного директора одеської лікарні Владислава Севергіна, обидві постраждалі впали з третього на другий поверх.

Пацієнтка 1949 року народження отримала відкриту черепно-мозкову травму, численні переломи ребер та правобічний пневмоторакс. Незважаючи на надану невідкладну допомогу, вона померла через півтори-дві години після госпіталізації.

Друга жінка, 1969 року народження, зазнала множинних травм. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий, але ближчий до середньої тяжкості. Пацієнтка перебуває в реанімації, отримує комплексне лікування, включно з КТ та дренуванням плевральної порожнини.

За прогнозом медиків, завтра її можуть перевести до профільного відділення.

Попередньо відомо, що жінки не були родичками, і, ймовірно, одна з них перебувала в гостях у іншої.