В Одесі померла одна з жінок після обвалу балкона, ще одна у реанімації

У центрі Одеси 25 листопада обвалився балкон на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Новосельського. Одна із постраждалих померла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне"
За словами заступника медичного директора одеської лікарні Владислава Севергіна, обидві постраждалі впали з третього на другий поверх.
Пацієнтка 1949 року народження отримала відкриту черепно-мозкову травму, численні переломи ребер та правобічний пневмоторакс. Незважаючи на надану невідкладну допомогу, вона померла через півтори-дві години після госпіталізації.
Друга жінка, 1969 року народження, зазнала множинних травм. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий, але ближчий до середньої тяжкості. Пацієнтка перебуває в реанімації, отримує комплексне лікування, включно з КТ та дренуванням плевральної порожнини.
За прогнозом медиків, завтра її можуть перевести до профільного відділення.
Попередньо відомо, що жінки не були родичками, і, ймовірно, одна з них перебувала в гостях у іншої.
Подібні випадки в Україні траплялися і раніше. У 2022 році в Одесі на другому поверсі обвалився балкон, на якому перебувала власниця квартири. Конструкція впала на дах літнього майданчика кафе, що розташовувався безпосередньо під балконом.
Також ми повідомляли, що раніше у Львові через обвал поруччя балкона троє людей впали з другого поверху. Всі постраждалі отримали численні травми та були госпіталізовані до міської лікарні швидкої допомоги.