В Одесі показали, як виглядає одна з найстаріших лікарень після дронового удару (фото)

За його даними, в результаті обстрілу пошкоджено понад 100 вікон і двері в чотирьох корпусах лікарні. Проте обійшлося без жертв.

Труханов вказав, що на території лікарні також розташована пам’ятка архітектури та історії національного значення, де працював видатний лікар Микола Пирогов.

"Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі", - повідомив мер.

Міський голова Одеси також оприлюднив фото з наслідками атаки по інфекційній лікарні.

Фото: в Одесі від обстрілу постраждала інфекційна лікарня (t.me/truonline)