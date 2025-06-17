В Одесі показали, як виглядає одна з найстаріших лікарень після дронового удару (фото)

Одна з найстаріших лікувальних установ в Одесі - міська інфекційна лікарня постраждала від дронового терору росіян, який стався на світанку, 17 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Одеси Геннадія Труханова.
За його даними, в результаті обстрілу пошкоджено понад 100 вікон і двері в чотирьох корпусах лікарні. Проте обійшлося без жертв.
Труханов вказав, що на території лікарні також розташована пам’ятка архітектури та історії національного значення, де працював видатний лікар Микола Пирогов.
"Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі", - повідомив мер.
Міський голова Одеси також оприлюднив фото з наслідками атаки по інфекційній лікарні.
Фото: в Одесі від обстрілу постраждала інфекційна лікарня (t.me/truonline)
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