В Одессе показали, как выглядит одна из старейших больниц после дронового удара (фото)

По его данным, в результате обстрела повреждены более 100 окон и двери в четырех корпусах больницы. Однако обошлось без жертв.

Труханов указал, что на территории больницы также находится памятник архитектуры и истории национального значения, где работал выдающийся врач Николай Пирогов.

"Все городские службы уже работают над ликвидацией последствий. Новые корпуса больницы работают в штатном режиме", - сообщил мэр.

Городской голова Одессы также обнародовал фото с последствиями атаки по инфекционной больнице.

Фото: в Одессе от обстрела пострадала инфекционная больница (t.me/truonline)