Нічний обстріл Одеси: стало відомо про одну загиблу, поранено 17 людей
Війська РФ сьогодні вночі, 17 червня, завдали удару по Одесі з використанням дронів-камікадзе. В результаті атаки відомо про одну загиблу та 17 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.
"На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою", - зазначив Кіпер.
За словами глави Одеської ОВА, внаслідок російської ранкової атаки також постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
"Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини", - додав він.
Обстріл України вночі 17 червня
Нагадаємо, у Києві та ряді регіонів України в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. Окупанти використовували для атаки крилаті ракети, балістику та дрони. Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару поступово збільшувалася.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що згідно з останніми даними, у Києві відомо про 14 загиблих внаслідок удару росіян.
Усі подробиці про наслідки ворожого удару по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Окрім того, про наслідки ворожих ударів повідомляли у Чернігівській та Київській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.