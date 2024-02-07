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В Одесі почали відключати світло за борги, частина міста знеструмлена через ремонт

Одеса, Середа 07 лютого 2024 11:44
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В Одесі почали відключати світло за борги, частина міста знеструмлена через ремонт Фото: в Одесі почали відключати світло за борги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі сьогодні, 7 лютого, почали вимикати світло за борги. Також частина міста знеструмлена через ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.

Зазначається, що вимикати світла за борги почали за двома адресами: Тираспільське шосе, 29 та вулиця Фесенка, 9.

Також у місті проводять ремонтні роботи на електромережах. Зокрема, ремонт проводять Центральний, Південний та Північний РЕМ.

Відключення світла триватимуть до 17:00 та 19:00 залежно від вулиці.

Відключення світла за борги

Наприкінці 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги. Як відзначав енергопостачальник Yasno, відключення розпочнуться вже з кінця січня.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук розповіла, що ймовірно, постачальники не відключатимуть світло тим українцям, чий борг за електропостачання нижче за половину прожиткового мінімуму, який складає 1514 гривень.

При цьому енергетики зазначають, що відключити світло можуть не лише через заборгованість.

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Одеса відключеня світла
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